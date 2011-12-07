Из-за аномальной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане из-за установившейся аномально жаркой погоды вновь объявлено штормовое предупреждение

«Сегодня, 28 июня 2021 г., в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня, и днем 29 июня 2021 г. на территории Республики Татарстан местами ожидается сильная жара +37˚», — сообщили в Гидрометцентре РТ, добавив, что среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

Напомним, на текущей неделе татарстанцев ожидает жаркая погода. Днем столбики термометров на следующей неделе в Татарстане будут по-прежнему показывать +30˚…+36˚, а ночью — +17˚…+23˚.