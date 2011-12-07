Отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников в ДУМ РТ не станут. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе татарстанского муфтита.

«Откуда у вас такая информация? Мы ДУМ РТ, а не РФ», — подчеркнула представитель республиканского духовенства. Вводить подобные ограничения для работников и служителей мечетей планов пока нет.

Ранее председатель РФ Равиль Гайнутдин анонсировал введение новых ограничений, согласно которым, в подчиняющихся ему мухтасибатах священнослужители не смогут выйти на работу без прививки от коронавируса.