Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане стартует прием заявок на республиканскую премию «Юрист года»

Отправить заявку на участие в юридической премии можно будет с 1 июля.

С 1 июля в Татарстане стартует прием заявок для участия в ежегодной юридической премии РТ «Юрист года». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России».

Участие в этом конкурсе позволит юристам повысить статус и уровень профессионализма. Присудить премию могут в номинациях: «Правовое просвещение»; «Правосудие»; «Преданность юридической профессии»; «Оказание бесплатной юридической помощи»; «Защита прав и свобод человека и гражданина»; «Обеспечение законности и правопорядка».

КВ
Лента новостей