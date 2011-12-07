В Татарстане стартует прием заявок на республиканскую премию «Юрист года»

С 1 июля в Татарстане стартует прием заявок для участия в ежегодной юридической премии РТ «Юрист года». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России».

Участие в этом конкурсе позволит юристам повысить статус и уровень профессионализма. Присудить премию могут в номинациях: «Правовое просвещение»; «Правосудие»; «Преданность юридической профессии»; «Оказание бесплатной юридической помощи»; «Защита прав и свобод человека и гражданина»; «Обеспечение законности и правопорядка».