В Высокогорском районе Татарстана выявлен случай бешенства: введён карантин

В Высокогорском районе Татарстана выявили случай заражения бешенством домашнего скота. Сейчас в районе введён карантин по указу Президента РТ Рустама Минниханова.

Сообщается, что очаг был зафиксирован на территории личного подсобного хозяйства на улице Рябиновой Бирюлинского совхоза.

Сейчас на территории района запрещены все действия с больными восприимчивыми животными – лечить, допускать посторонних, перевозить животных, а также снимать шкуры с мёртвых особей.

Также в Бирюлинском сельском поселении нельзя проводить ярмарки и выставки.

Напомним, что карантин по бешенству уже ввели в таких районах республики, как Альметьевском, Буинском, Лениногорском и Новошешминском районах.