Водолазы погрузили под воду икону Николая Чудотворца в селе Куюки

В Татарстане в селе Куюки торжественно погрузили под воду реки Куюковки копию иконы чудотворного образа святителя Николая Чудотворца. Мероприятие прошло в день 124-й годовщины обретения святыни, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Отмечается, что погрузили святыню водолазы, представляющими Татарстанское региональное отделение Русского географического общества. Погружение прошло по окончании праздничных богослужений.

«Вера без дел мертва, и мы со своей стороны хотели деятельным образом поучаствовать в праздновании обретения святыни, хотели внести свой вклад. В этот праздник по традиции в Куюках собралось очень много людей», — сказал подводник-исследователь Сергей Салеев.

Благодарность жителям села Куюки, которые приняли участие в традиционном молебне, выразил Настоятель Никольского прихода иерей Виталий Беляев и клирик прихода иерей Олег Васин.