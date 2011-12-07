Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что при помощи камер видеонаблюдения в Альметьевске задержали находящихся в розыске граждан. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По его словам, Альметьевск стал первым городом, где начала тестироваться технология проекта системы видеоаналитики. Сейчас в городе работают 120 камер и благодаря ним удалось опознать и задержать 28 людей, находящихся в розыске, а также 95 граждан, совершивших административные правонарушения.

Кроме того, в Казани такая система тоже дала старт реализации. В будущем количество видеокамер планируют увеличить во всех городах республики.