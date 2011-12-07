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При помощи камер видеонаблюдения в Альметьевске задержали находящихся в розыске граждан

В городе начала тестироваться технология проекта системы видеоаналитики с распознаванием лиц.

Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что при помощи камер видеонаблюдения в Альметьевске задержали находящихся в розыске граждан. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По его словам, Альметьевск стал первым городом, где начала тестироваться технология проекта системы видеоаналитики. Сейчас в городе работают 120 камер и благодаря ним удалось опознать и задержать 28 людей, находящихся в розыске, а также 95 граждан, совершивших административные правонарушения.

Кроме того, в Казани такая система тоже дала старт реализации. В будущем количество видеокамер планируют увеличить во всех городах республики. 

КВ
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