В Татарстане выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронаивирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 13 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому», — рассказали в штабе.

Большая часть заболевших (восемь человек) — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, столько же — из категории от 70 до 80 лет, по пять человек — из категорий от 18 до 30 лет, от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, один человек — из категории от 80 до 90 лет.

В Казани — 18 случаев заражения, в Набережных Челнах — три случая, в Альметьевском районе — два случая, в Алькеевском, Верхнеуслонском, Заинском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Сабинском, Сармановском и Ютазинском районах — по одному случаю.

На 28 июля в Татарстане зарегистрирован 5501 случай COVID-19, из них 4 436 человек — выздоровели (+24), 22 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 823 515 человек (+5 395), 612 217 зараженных — выздоровели (+8 888), 13 504 — скончались (+150).