Доцент КФУ о регистрации однополых браков: Для мусульман решение ЕСПЧ неприемлемо

Эксперты Татарстана прокомментировали решение Европейского суда по правам человека обязать Россию регистрировать однополые браки после жалоб трех однополых пар.

Европейский суд решил, что за отказ документально закрепить союз пар Россия нарушила одну из статей Конвенции прав человека на уважение частной и семейной жизни. Свое несогласие на этот счет выразила доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения КФУ Резеда Сафиуллина.

«В России проживают не менее 14 млн мусульман. Для них решение ЕСПЧ неприемлемо, в первую очередь, с точки зрения законов ислама», - сказала она. По ее мнению, однополые браки представляют угрозу для ценностей исламской религии.

«Европа теряет свою самобытность, культуру, коренное население. Теперь к этому подталкивают и Россию. Но мы не собираемся вымирать – для нас важнее всего будущее наших потомков, наша идентичность и самобытность. Мы выбираем жизнь!», - заявила Сафиуллина.

Первый проректор КИУ им. Тимирясова Игорь Бикеев, в свою очередь, отталкивается от юридической составляющей вопроса. По его словам, согласно ст.72 Конституции РФ, брак определяется как союз мужчины и женщины, поэтому однополые браки являются незаконными. Он пояснил, чтобы они были реализованы, нужно менять текст Конституции.

«Заинтересованным» сторонам стоило бы пойти другим путем: подготовить проект специальной международной конвенции, посвященной регулированию однополых союзов. А государства, опираясь на волю своих народов и преобладающие моральные ценности, сами бы определились, ратифицировать ее или нет. Россияне имеют право сами определяться во внутренних вопросах, в том числе, и в таких деликатных», - заключил Бикеев.