Книги от татарстанского издания «Заман» получили дипломы конкурса «Лучшие книги года»

Три книги от татарстанского издания «Заман» получили дипломы в юбилейном конкурсе Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года». Также отмечается, что ещё одному изданию из Татарстана был вручен диплом.

«Одними из наиболее заметных издательств конкурса стали Татарское книжное издательство и издательство „Заман“, три книги которых получили дипломы, а также вошли в рейтинг топ-50 лучших региональных изданий России», — сообщили в Ассоциации книгоиздателей РФ.

Торжественная церемония состоялась на фестивале «Красная площадь» в присутствии многих медийных личностей, общественных и государственных деятелей.