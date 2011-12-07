Пенсионер поблагодарил сотрудника МЧС, спасшего его от жары

В Главное управление МЧС России по РТ пришло благодарственное письмо от пенсионера в адрес сотрудника, который помог пожилому татарстанцу.

По словам пенсионера, однажды в один их жарких июльских дней ему пришлось возвращаться из Казани домой с пересадками. Останавливаться из проезжающих машин никто не хотел. Автобуса, который должен был подъехать к этому времени, тоже не оказалось. Из-за длительного нахождения на солнцепёке его состояние становилось всё более тяжёлым.

Потеряв надежду, что кто-то остановится, мужчина решил присесть. К его счастью, вскоре к нему подъехал командир отделения 77-й пожарно-спасательной части Евгений Ерошкин.

«Я попросил Евгения Александровича оставить меня где-нибудь на выезде из Альметьевска, чтобы было удобно встретиться с автомобилем, который должен был меня забрать. Евгений Александрович проехал весь город, оставил меня в удобном месте, на остановке в тени и рядом были люди», - рассказал Арсланов. После он выразил слова благодарности сотруднику МЧС, не оставившего его на дороге.

«Пусть никому не покажется это высокопарными словами, но пока есть такие люди, как Евгений Александрович Ерошкин, будет и Россия. Каждый человек должен оставаться Человеком, будь то на службе и в своей повседневной жизни!» - заключил он в своем письме.