Сотрудники ГИБДД арестовали авто у татарстанца, не платившего за налоги

Полицейским Татарстана удалось задержать неплательщика по налогам. За все время житель Высокогорского района накопил долгов на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Как выяснили судебные приставы, в собственности у мужчины числится четыре транспортных средства, в том числе грузовой прицеп. По месту регистрации он не появлялся, а транспорт тщательно скрывал.

Поймать должника получилось во время рейдов приставов и инспекторов ГИБДД. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Теперь его вернут владельцу только в случае полного погашения долга.

Всего за текущий год судебными приставами взыскано порядка 1,4 млрд рублей налоговых задолженностей. Это на 107 млн больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в УФССП России по РТ.