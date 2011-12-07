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Сотрудники ГИБДД арестовали авто у татарстанца, не платившего за налоги

В собственности у должника числится четыре транспортных средства.

Полицейским Татарстана удалось задержать неплательщика по налогам. За все время житель Высокогорского района накопил долгов на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Как выяснили судебные приставы, в собственности у мужчины числится четыре транспортных средства, в том числе грузовой прицеп. По месту регистрации он не появлялся, а транспорт тщательно скрывал.

Поймать должника получилось во время рейдов приставов и инспекторов ГИБДД. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Теперь его вернут владельцу только в случае полного погашения долга.

Всего за текущий год судебными приставами взыскано порядка 1,4 млрд рублей налоговых задолженностей. Это на 107 млн больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в УФССП России по РТ.

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