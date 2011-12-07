Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Стартапы и НКО Татарстана приглашаются к участию в экопроекте «Бизнес-навигатор»

Проект реализуется по национальному проекту «Экология».

Татарстанские стартапы, некоммерческие организации и бизнесмены смогут принять участие в экопроекте «Бизнес-навигатор», целью которого является содействие в развитии национального проекта «Экология», а также актуализация экологического предпринимательства, сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

Главным критерием для участников будет работа в сфере экологического образования, производство и потребление, сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма, охрана и защита окружающей среды, новые технологии в сфере экологии, а также сохранение и восстановление водных объектов.

Заявки на участие в проекте принимаются до 30 августа, со 2 по 5 сентября будет проходить стартовый образовательный интенсив в режиме онлайн, а в период с 7 сентября по 2 ноября — онлайн-акселерация экопроектов. Награждение лучших проектов состоится в ноябре.

По этой ссылке можно ознакомиться с подробностями мероприятия.

КВ
Лента новостей