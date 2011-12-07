Стартапы и НКО Татарстана приглашаются к участию в экопроекте «Бизнес-навигатор»

Татарстанские стартапы, некоммерческие организации и бизнесмены смогут принять участие в экопроекте «Бизнес-навигатор», целью которого является содействие в развитии национального проекта «Экология», а также актуализация экологического предпринимательства, сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

Главным критерием для участников будет работа в сфере экологического образования, производство и потребление, сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма, охрана и защита окружающей среды, новые технологии в сфере экологии, а также сохранение и восстановление водных объектов.

Заявки на участие в проекте принимаются до 30 августа, со 2 по 5 сентября будет проходить стартовый образовательный интенсив в режиме онлайн, а в период с 7 сентября по 2 ноября — онлайн-акселерация экопроектов. Награждение лучших проектов состоится в ноябре.

По этой ссылке можно ознакомиться с подробностями мероприятия.