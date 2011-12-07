В районы Татарстана выехали мобильные приемные «Мой депутат»

Экипажи выехали с площади Свободы вчера утром, 28 июля. Работать они будут все дни, кроме понедельника и вторника, согласно составленному графику. В составе мобильных бригад опытные сотрудники партии, имеющие многолетний опыт работы с населением. Проект действует с 2016 года и доказал свою эффективность.

Как рассказала перед стартом машин вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, депутат Госдумы VII созыва Ольга Павлова, мобильные приемные помогают установить прямой диалог с гражданами. Таким образом быстрее всего удастся встретиться с жителями республики в самых отдаленных ее уголках и получить обратную связь. Работа мобильных приемных — это своего рода экзамен для муниципальной власти. «Мы получим обратную связь, и увидим обнаженные болевые точки, где местная власть недорабатывает. Работа мобильных приемных — это мониторинг действующего законодательства. Где надо „докрутить законы“, где необходимо принять быстрое решение. Я, как депутат, диву даюсь, когда приходят татарстанцы с такими проблемами, которые надо решать „на земле“. Мы, конечно, принимаем эти жалобы и работаем по ним, но это говорит о том, что где-то в этом месте нарушен диалог между населением и муниципальной властью. Устранить этот сбой нам и предстоит с помощью мобильных бригад», — сказала Павлова.

По ее словам, в Татарстане имеется уникальный опыт — между депутатами всех уровней подписан договор, который позволяет оперативно решать возникающие задачи.

«Самое главное — мы должны напомнить нашим гражданам, что именно они управляют нашей страной. Именно население республики будут давать свои поручения депутатам, которые войдут в народную программу. Задача мобильных приемных — дойти до каждого», — сказала депутат.

Как рассказал руководитель РИК ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, проект за годы своего существования уже доказал свою эффективность. Мобильные приемные оборудованы всем необходимым для эффективной работы с населением. В каждой из шести машин есть опытный сотрудник, есть средства индивидуальной защиты. Бригады будут работать в деревнях, селах, районных центрах. В городах они будут размещаться во дворах многоквартирных домов.

«График будет построен таким образом, чтобы максимально охватить те населенные пункты, которые не были затронуты в рамках предыдущих избирательных компаний. Наиболее системные наказы и инициативы, которые будут озвучены во время работы мобильных приемных, обязательно войдут в народную программу партии, которая будет принята 21 августа в Москве. Хочу отметить, что среди эффективных способов работы с населением имеется онлайн-платформа „Мой депутат“. Эта форма тоже прижилась и востребована благодаря своей доступности. У любого татарстанца есть возможность выбрать наиболее приемлемую форму для того, чтоб задать свой вопрос или оставить наказ. Можно позвонить на телефон горячей линии 8-800-201-16-00 и оставить свой номер телефона, либо написать его на бланке на сайте mydeputate.online», — сказал Марат Самигуллин.