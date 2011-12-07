Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане по нацпроекту обновили участок дороги Люга – Старая Юмья

Протяжённость участка составила 2,5 км.

В Татарстане отремонтирован участок дороги Люга – Старая Юмья, длиною в 2,5 км. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.

В Министерстве отметили, что в процессе работы дорожники уложили верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью по 1,5 метра с каждой стороны. Также была нанесена дорожная разметка.

Участок трассы обзавёлся новым автопавильоном.

В этом году общая длина отремонтированных дорог в РТ составит 96,7 км.

Все национальные проекты в России реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Татарстане выделили около 12,2 млрд рублей.

КВ
Лента новостей