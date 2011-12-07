Выручка нефтегазовых компаний РТ за первое полугодие 2021 года составила рекордные 1,1 трлн рублей

Доход от нефтегазовых предприятий за первое полугодие 2021 года составил рекордные 1,1 трлн рублей, говорится в материалах «Татнефтехиминвест-холдинга».

«В целом по нефтехимическому комплексу уже за полгода получено выручки столько же, сколько за весь 2016 год. Крупнотоннажные химические предприятия ожидают максимальный уровень выручки, прибыли и налогов», — подчеркнул генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

Также он отметил, что рекордные показатели стали последствием резкого повышений цен.

Объёмы производства в период с января по июнь 2021 года выросли на 2%, относительно периода прошлого года.