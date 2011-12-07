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Выручка нефтегазовых компаний РТ за первое полугодие 2021 года составила рекордные 1,1 трлн рублей

Такой же доход был за весь период 2016 года.

Доход от нефтегазовых предприятий за первое полугодие 2021 года составил рекордные 1,1 трлн рублей, говорится в материалах «Татнефтехиминвест-холдинга».

«В целом по нефтехимическому комплексу уже за полгода получено выручки столько же, сколько за весь 2016 год. Крупнотоннажные химические предприятия ожидают максимальный уровень выручки, прибыли и налогов», — подчеркнул генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

Также он отметил, что рекордные показатели стали последствием резкого повышений цен.

Объёмы производства в период с января по июнь 2021 года выросли на 2%, относительно периода прошлого года.

КВ
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