Механизаторы Татарстана соревнуются за звание «Лучший комбайнер»

Конкурс проводится в целях повышения престижа и популяризации профессии, поощрения хлеборобов, добившихся высоких показателей в уборочной кампании в 2020 году, а также в целях оперативной и качественной уборки урожая, эффективного использования парка уборочной техники в агропромышленном комплексе РТ.

В этом году конкурсная комиссия Министерства определит 200 победителей на республиканском и районном уровнях по показателям наибольшего намолота и наибольшей площади скашивания в РТ. В текущем году, так же, как и в прошлые годы пройдет республиканский конкурс комбайнеров на грант Президента Республики Татарстан, учреждены 200 премий по 100 тыс. руб.

Для объективности проводимых соревнований техника поделена на группы по мощностям. Всего 4 группы. В первую входят комбайны от 140 до 230 лошадиных сил, во вторую – от 230 до 290 лошадиных сил, в третью – от 300 до 326 лошадиных сил и четвертую – от 351 до 530 лошадиных сил.

В группе самоходных косилок - МакДон, Челленджер, Джон Дир, Нью Холланд, Массей Фергюссон, ЕС-1, КСУ-1, CS-200.

По первой группе лидируют комбайнеры Дрожжановского и Кайбицкого районов – Алмаз Низамов и Фанис Шайхаттаров КФХ «Низамов А.А.», Ильсур Валиев ООО «Туган як – Агро».

Во второй группе в тройке лидеров комбайнеры Алькеевского и Аксубаевского районов – Рафис Насыбуллин АО «Восток Зернопродукт», Джаудат Сафиуллин ООО «Аксу Агро» и Анатолий Краснов ООО «Хузангаевское».

В третьей группе комбайнеры КФХ «Сулейманов А.И.» Нурлатского района - Рафис Нямаев, Ришат Гафуров и Ильгиз Андарзянов.

В последней группе комбайнеры АО «Агросила» Заинского района - Ильдус Фатхуллин, Максим Тазов и Дамир Шайгарданов.

Для выявления лучших комбайнеров республики Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ведется постоянный мониторинг, по данным которого на сегодняшний день в конкурсе принимают участие 1139 комбайнеров на обмолоте и 114 на косовице хлебов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.