В День знаний в Альметьевске откроется детский центр цифрового образования

Новый центр цифрового образования детей «IT-куб» будет работать на базе Альметьевского политехнического техникума. Торжественная церемония открытия состоится 1 сентября, сообщает Министерство образования и науки РТ.

В Республике Татарстан это уже второй такой центр, в текущем году здесь планируется провести обучение 400 обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет. Ребята будут изучать основы программирования на JAVA, программирование на языке SCRATCH, получат практику по системному администрированию.

Запись на обучение - на сайте техникума.

Открытие детского Центр цифрового образования реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».