Омбудсмен пресекла травлю ученика нижнекамской школы

Ученик одной из нижнекамских школ обратился к омбудсмену РТ Сарие Самбурской с просьбой пресечь попытки травли в его сторону, сообщает RuNews24.

Травили в школе ученики, преподаватели и даже администрация школы. Основным мотивом травли было то, что они считали его проблемным ребенком.

Узнав о ситуации, Самбурская встретилась с педагогическим составом, чтобы урегулировать конфликтные и спорные моменты. Также директору было направлено письмо с просьбой о дисциплинарном взыскании конкретных лиц.

Сабурская подчеркнула, что в любой ситуации к каждому ребенку должен быть найден подход, при возможности нужно оказать психологическую помощь. Если не обращать внимания на это, то человек может стать потенциально опасным для общества.



