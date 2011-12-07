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Омбудсмен пресекла травлю ученика нижнекамской школы

Ученик обратился к Сарие Сабурской с просьбой помочь с решением проблемы.

Ученик одной из нижнекамских школ обратился к омбудсмену РТ Сарие Самбурской с просьбой пресечь попытки травли в его сторону, сообщает RuNews24.

Травили в школе ученики, преподаватели и даже администрация школы. Основным мотивом травли было то, что они считали его проблемным ребенком.

Узнав о ситуации, Самбурская встретилась с педагогическим составом, чтобы урегулировать конфликтные и спорные моменты. Также директору было направлено письмо с просьбой о дисциплинарном взыскании конкретных лиц.

Сабурская подчеркнула, что в любой ситуации к каждому ребенку должен быть найден подход, при возможности нужно оказать психологическую помощь. Если не обращать внимания на это, то человек может стать потенциально опасным для общества.


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