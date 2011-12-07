Рустам Минниханов передал 60 новых автомобилей районным больницам

Рустам Минниханов передал 60 автомобилей районным больницам Татарстана. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Республики перед зданием Государственного Совета РТ, сообщает портал Правительства РТ.

«Ситуация с ковидом напряженная, однако наша система здравоохранения справляется. Сегодня мы передаем нашим больницам новые машины. Эти автомобили серьезно повысят мобильность медработников и позволят оперативно оказывать необходимую помощь гражданам», — сказал в своем вступительном слове руководитель республики.

По его словам, сохранение здоровья населения относится к большим приоритетам для органов власти.



