В Татарстане на просветительском марафоне выступят свыше 150 ученых и звезд культуры и спорта

В Татарстане с 1 по 3 сентября 2021 года пройдет просветительский марафон «Новое знание». Для Татарстана темой марафона станет «Цифровой мир и Медиа». Площадкой для его проведения выбран Иннополис.

Ожидается, что на марафоне выступят свыше 150 ученых, предпринимателей, глав компаний, государственных деятелей, звезд культуры и спорта и т.д Программа разделена на разнообразные дискуссии, лекции, интервью и видеоэкскурсии по актуальным вопросам современного общества. Помимо публичных дискуссий, зрители смогут увидеть трансляции со сцен театров, стадионов и других дискуссионных площадок в городах России, где будут проходить «Новое знание».

В Татарстан принять участие в марафоне приедут заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент РТ Рустам Минниханов, основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож и т. д.

Тысячи лекторов и экспертов посетят учебные заведения страны, чтобы пообщаться с учениками во время открытого урока. В свою очередь, ученики смогут поучаствовать в дне открытых дверей, которые проведут для них главы компаний.

«Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.