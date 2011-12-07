Детской клинической больнице Татарстана вручили сертификат на 5,7 млн рублей

На оснащение медицинским оборудованием ДРКБ Татарстана Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил сертификат на 5,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Отмечается, что такой подарок был передан больнице в рамках акции, сумму для которой собрали сотрудники всех министерств, ведомств, аппаратов и агентств республики, пожертвовав на это зарплату одного дня. Акцию же приурочили к столетию образования первого правительства ТАССР.

Главврач больницы Айрат Зиатдинов поблагодарил властей республики, а также сообщил, что на эту сумму будет закуплен бронхоскоп, высокопоточный аппарат Airvo2, а также аппарат УЗИ. Оборудование ожидается уже в октябре.