Студенты из Татарстана получили гранты на сумму около 2,1 млн рублей

Студенты из Татарстана получили грант на сумму более 2,1 млн рублей по итогам Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов. Мероприятие прошло в Казани 26 сентября, сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

Всего на слете гранты получили 26 проектов из 16 регионов. Общая сумма гранта составила 8 млн рублей.

Так, по 450 тыс. рублей получили проекты татарстанских студентов Нелли Пулатовой (образовательная программа «Лига профессионалов»), Рустем Салахутдинов (молодежная образовательная платформа «Deadline») и Тимур Азанчеев (туристический Хакатон «Молодежные тропы»). По 350 тыс. рублей получили Диляра Сафина (спартакиада иностранных студентов в Казани «Дружба народов») и Даниил Шеко («Городской марафон „Старосты.рт“»). 70 тыс. рублей выделили Алине Салахиевой на реализацию интеллектуальной игры «Әйдә».