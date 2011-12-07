Прокуратура проверит альметьевский детский сад в связи с жалобами на плачевное состояние

Прокуратура Альметьевска проведет проверку городского детского сада №10 в связи с многочисленными жалобами на его состояние в соцсетях, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам родителей, капремонт детсада начался еще в марте, однако его состояние остается плачевным.

Прокуратура проверит состояние учреждения и его соответствие санитарным нормам, а также даст оценку деятельности администрации детского сада и надзорных органов.