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Прокуратура проверит альметьевский детский сад в связи с жалобами на плачевное состояние

Родители воспитанников детсада жалуются на плачевное состояние учебного заведения.

Прокуратура Альметьевска проведет проверку городского детского сада №10 в связи с многочисленными жалобами на его состояние в соцсетях, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам родителей, капремонт детсада начался еще в марте, однако его состояние остается плачевным.

Прокуратура проверит состояние учреждения и его соответствие санитарным нормам, а также даст оценку деятельности администрации детского сада и надзорных органов.

КВ
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