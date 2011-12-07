Строительство новой трассы М12 даст импульс возведению новых кафе и отелей

Строительство трассы М12 даст импульс возведению новых кафе и отелей на территории Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» заявила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова.

Она полагает, что с появлением новой автодороги откроются новые возможности для ведения бизнеса. Также Шарафутдинова оценила окупаемость бизнеса в такой локации.

«Можно просчитать трафик, учитывая пропускную способность дороги и те точки, которые находятся ближе к населенным пунктам. Это вполне может быть окупаемым бизнесом», — считает директор Ассоциации.