Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане обновили 62 км федеральных дорог

Всего до конца 2020 года планируется отремонтировать 148,2 км.

В Татарстане защитили от износа 62 км федеральных дорог, сообщает «Волго-Вятскуправдор».

41 км обновлен на трассе М7 и 21 км — на дороге «Казань — Буинск — Ульяновск».

На трех участках М7 в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, досыпаны обочины, уложена горизонтальная разметка.

В Буинском районе на 109-130 км дороги «Казань — Буинск — Ульяновск» уложен защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего до конца 2020 года планируется отремонтировать 148,2 км федеральных автодорог на территории РТ. 

КВ
Лента новостей