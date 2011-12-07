В Татарстане обновили 62 км федеральных дорог

В Татарстане защитили от износа 62 км федеральных дорог, сообщает «Волго-Вятскуправдор».

41 км обновлен на трассе М7 и 21 км — на дороге «Казань — Буинск — Ульяновск».

На трех участках М7 в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, досыпаны обочины, уложена горизонтальная разметка.

В Буинском районе на 109-130 км дороги «Казань — Буинск — Ульяновск» уложен защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего до конца 2020 года планируется отремонтировать 148,2 км федеральных автодорог на территории РТ.