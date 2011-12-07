Великобритания - Татарстан: регионам договориться легче

В работе форума, проходившего 26 ноября, приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщает пресс-служба Президента РТ.В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что Великобритания является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. По итогам 2017 года товарооборот вырос на 55%, составив $340 млн. В этом году динамика продолжилась: только за 9 месяцев объем взаимной торговли превысил $800 млн. «Мы поставляем в Британию нефть и нефтепродукты, пластмассы, каучук, изделия из резины и другие товары. В свою очередь Татарстан закупает различное оборудование, технологии, ряд промышленных товаров», - сообщил он.Татарстан заинтересован в укреплении связей с британским бизнес-сообществом, подчеркнул Рустам Минниханов. Республиканские предприятия и банки имеют прямые контакты с английскими партнерами. Участвуют в выставках, проводимых вВеликобритании, используют в производстве передовые британские технологии. Кроме того, развиваются гуманитарные связи: татарстанские вузы сотрудничают с британскими университетами.«Республика Татарстан - один из ведущих и промышленно развитых регионов России. У нас развита нефтепереработка и нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Половину своих промышленных товаров мы отправляем на экспорт. Накоплен большой опыт и в сфере АПК: наша республика полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией», - отметил Президент Татарстана.Особое внимание, по словам Президента РТ, уделяется вопросу развития инвестиционного климата. Объем накопленных инвестиций из Великобритании составляет уже порядка $1 млрд.Рустам Минниханов отметил возможности взаимодействия в таких областях, как энергетика и нефтехимия, автомобилестроение и производство автокомпонентов, авиастроение, ИТ-сфера, агропромышленный комплекс, инжиниринг, медицина.«Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие вашим компаниям», - добавил Президент Татарстана.В рамках рабочего визита татарстанской делегации в Лондон Рустам Минниханов встретился с представителями татарской общины в Великобритании. Во встрече также принял участие вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.В настоящее время в Великобритании проживают более 500 татар. Практически все они являются представителями новой волны эмиграции, прибыв сюда из России, Казахстана, Узбекистана, стран Балтии. В 2017 году было организовано молодежное крыло татаро-башкирского сообщества «Заман». Целью данного сообщества является сохранение национальной идентичности татар и башкир, а также знакомство английских граждан с историей, обычаями и традициями двух народов.Сейчас «Заман» насчитывает около 40 активистов, участвующих в организации мероприятий, встреч и образовательных курсов.Координатор сообщества «Заман» Диана Яхина сообщила, что на сегодняшний день организацией проведено более 20 мероприятий: национальные праздники, творческие вечера. В этом году Великобритания впервые участвует в международной акции«Татарча диктант». Особое внимание уделяется сохранению татарского языка. В центральной мечети Лондона действуют курсы татарского языка для начинающих. Уроки ведет писатель, преподаватель Лондонского университета Рустем Сультеев. Рустам Минниханов высоко оценил активную позицию татаро-башкирского сообщества «Заман», которое проводит большую работу не только для сохранения, но и для развития культуры, родного языка, обычаев и традиций татарского народа.«В Татарстане сегодня проживают не более 30 процентов татар. Остальные представлены по всей России, а также за рубежом. Если мы хотим сохранить свои национальные традиции и язык, нужно общаться, находить для этого различные формы. Вклад сообщества «Заман» в это благое дело очень велик. Мы благодарим и гордимся вами», - добавил Рустам Минниханов.За сохранение и развитие татарских национальных традиций, языка и культуры он отметил членов сообщества «Заман» Благодарностями Президента РТ. Также в рамках рабочего визита в Лондон Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с руководством ряда компаний, на которых обсуждались возможные направления сотрудничества. Он встретился с британскими парламентариями, представив им экономический потенциал Татарстана. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Татарстана и Великобритании в рамках российско-британских отношений.В ходе встречи с первым министром Уэльса Каруином Джонсом Президент РТ выразил заинтересованность в налаживании отношений, отметив, что между правительством Татарстана и правительством Уэльса нет каких-либо противоречий. «Мы сумеем быстрее договориться и реализовать те или иные программы в рамках торгово-экономических, образовательных, научно-исследовательских и туристических отношений», - отметил Рустам Минниханов. Он предложил создать рабочую группу, чтобы определить приоритеты и интересы для двусторонних контактов. Каруин Джонс в свою очередь высоко оценил достижения Татарстана в экономике и промышленном развитии. Первый министр Уэльса поддержал предложение Рустама Минниханова о создании рабочей группы для анализа перспективных направлений сотрудничества.