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Даниил Новиков из Мензелинска обзаведется собственной студией

Средства для ее организации планируется собрать при участии спонсоров.

Даниилу Новикову — финалисту шоу «Ты супер!» из Мензелинска — было обещано организовать домашнюю звукозаписывающую студию. Как сообщили представители властей Мензелинска, оборудование для нее будет закуплено уже к концу года.

Обещание об организации студии было озвучено в ходе финала конкурса. Как сообщила амруководителя мензелинского исполкома Нэля Бикеева, уже сейчас парню был подарен микшерный пуль и ноутбук в скором времени будет поставлено и остальное оборудование.

Аппаратуру будет необходимо закупить в Казани, ее список уже составлен и согласован с родными Новикова. Ее стоимость составляет 108 тысяч рублей, администрация Мензелинска ищет спонсоров для ее покупки.

КВ
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