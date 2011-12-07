Даниил Новиков из Мензелинска обзаведется собственной студией

Даниилу Новикову — финалисту шоу «Ты супер!» из Мензелинска — было обещано организовать домашнюю звукозаписывающую студию. Как сообщили представители властей Мензелинска, оборудование для нее будет закуплено уже к концу года.

Обещание об организации студии было озвучено в ходе финала конкурса. Как сообщила амруководителя мензелинского исполкома Нэля Бикеева, уже сейчас парню был подарен микшерный пуль и ноутбук в скором времени будет поставлено и остальное оборудование.

Аппаратуру будет необходимо закупить в Казани, ее список уже составлен и согласован с родными Новикова. Ее стоимость составляет 108 тысяч рублей, администрация Мензелинска ищет спонсоров для ее покупки.