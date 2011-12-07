Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские рестораторы просят правительство РТ продлить часы работы в новый год

Работа в новогоднюю ночь позволит кафе и ресторанам возместить убытки от пандемии.

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани просит правительство РТ увеличить часы работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора Ассоциации Галину Шарафутдинову.

«Возможность принять гостей в кафе и ресторанах в новогоднюю ночь позволит этим предприятиям как минимум собрать 10% выручки. Учитывая, что у нас идет падение, для нас очень существенная цифра. Продление работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь позволит покрыть расходы на оплату труда персонала за декабрь», — цитирует собеседника агентство.

Шарафутдинова также отметила, что риски заражения будут минимальные, так как заведения общепита тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, сами граждане стали ответственнее, считает спикер.

Напомним, ранее власти РТ удовлетворили просьбу Ассоциации рестораторов и отельеров  продлить работу заведений до полуночи.

КВ
Лента новостей