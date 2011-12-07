Казанские рестораторы просят правительство РТ продлить часы работы в новый год

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани просит правительство РТ увеличить часы работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора Ассоциации Галину Шарафутдинову.

«Возможность принять гостей в кафе и ресторанах в новогоднюю ночь позволит этим предприятиям как минимум собрать 10% выручки. Учитывая, что у нас идет падение, для нас очень существенная цифра. Продление работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь позволит покрыть расходы на оплату труда персонала за декабрь», — цитирует собеседника агентство.

Шарафутдинова также отметила, что риски заражения будут минимальные, так как заведения общепита тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, сами граждане стали ответственнее, считает спикер.

Напомним, ранее власти РТ удовлетворили просьбу Ассоциации рестораторов и отельеров продлить работу заведений до полуночи.