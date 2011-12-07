Татарстан лидирует среди регионов по количеству строящегося жилья для обманутых дольщиков

Татарстан лидирует среди российских регионов по количеству строящегося жилья, при том, что проблемных объектов крайне мало. Об этом ИА «Татар-информ» заявил директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков.

Новиков уточнил, что в реестре республиканского фонда находятся 15 домов, из которых проблемных — фактически 11.

«Я посмотрел другие регионы, тот же Краснодарский край, Московскую область. Ленинградскую область. Для примера, в Московской области в 2020 году плюс 200 проблемных объектов», — отметил собеседник агентства.