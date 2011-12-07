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Татарстан лидирует среди регионов по количеству строящегося жилья для обманутых дольщиков

В реестре республиканского фонда 15 домов, из которых проблемных – фактически 11.

Татарстан лидирует среди российских регионов по количеству строящегося жилья, при том, что проблемных объектов крайне мало. Об этом ИА «Татар-информ» заявил директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков.

Новиков уточнил, что в реестре республиканского фонда находятся 15 домов, из которых проблемных — фактически 11.

«Я посмотрел другие регионы, тот же Краснодарский край, Московскую область. Ленинградскую область. Для примера, в Московской области в 2020 году плюс 200 проблемных объектов», — отметил собеседник агентства.

КВ
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