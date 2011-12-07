В Казани 61 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них четыре случая — завозные, 81 — контактный. 19 человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому», — сказано в сообщении.

Один заболевший — несовершеннолетний, 11-ти заболевшим — от 18 до 30 лет, 38 — от 30 до 50 лет, 19 — от 50 до 60 лет, 11 — от 60 до 70 лет, пяти — от 70 до 80 лет.

В Казани выявлен 61 случай заражения, в Набережных Челнах — пять, в Лаишевском районе — четыре, в Высокогорском районе — три, в Зеленодольском, Пестречинском, Ютазинском районах — по два случая, в Альметьевском, Елабужском, мамадышском, Нижнекамском, Сабинском и Тетюшском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 28 ноября, в Татарстане зарегистрировано 10 168 случаев COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса вылечились 8912 человек (+92 за сутки), 134 человека - скончались.