В Лениногорске были задержаны подозреваемые в кражах у пенсионеров

Полицейские задержали группу людей, подозреваемых в совершении ряда преступлений в отношении пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На данный момент известно о трех случаях кражи и мошенничества в республике. Первые два произошли в Нижнекамске. Злоумышленники представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и продавцами постельного белья. В первом случае они завладели накоплениями пенсионерки в размере 400 тысяч рублей, во втором — предположительно украли 17 тысяч рублей.

Еще одно преступление произошло в Альметьевске, где под предлогом продажи норковых шуб злоумышленники забрали у 86-летней женщины 80 тысяч рублей.

Установив марку и госномер автомобиля подозреваемых, полицейские объявили план «Перехват», в результате которого был задержан один из злоумышленников, который был опознан одной из потерпевших. После он признал вину и сообщил сведения о семи соучастникам, которые также были задержаны.