В Татарстане добровольцам сделают прививку от коронавируса в начале декабря

В Татарстане пострегистрационное исследование новой вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» начнется в начале декабря, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Республике Татарстан вновь доверено право участия в двух пилотных проектах Роспотребнадзора. Первый проект — это участие в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины „ЭпиВакКорона“, разработанной научным центром „Вектор“ Роспотребнадзора», — отметила спикер.

В качестве клинической базы выбрана казанская горбольница № 7. Скрининг добровольцев начнется в понедельник, 30 ноября. В начале декабря им уже сделают прививки.

Массовую вакцинацию желающих планируют начать в начале 2021 года.

В рамках второго проекта Татарстан участвует в централизованной подаче лабораториями результатов анализов на COVID-19 через госуслуги.