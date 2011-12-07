В Татарстане добровольцам сделают прививку от коронавируса в начале декабря

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В Татарстане пострегистрационное исследование новой вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» начнется в начале декабря, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.
«Республике Татарстан вновь доверено право участия в двух пилотных проектах Роспотребнадзора. Первый проект — это участие в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины „ЭпиВакКорона“, разработанной научным центром „Вектор“ Роспотребнадзора», — отметила спикер.
В качестве клинической базы выбрана казанская горбольница № 7. Скрининг добровольцев начнется в понедельник, 30 ноября. В начале декабря им уже сделают прививки.
Массовую вакцинацию желающих планируют начать в начале 2021 года.
В рамках второго проекта Татарстан участвует в централизованной подаче лабораториями результатов анализов на COVID-19 через госуслуги.