В Татарстане капремонт завершился почти во всех запланированных жилых домах

В Татарстане завершился капремонт в 1007 жилых домах из 1063. Госжилинспекция РТ приняла 979 объектов, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

Всего в 2020 году реализуется 31 программа капремонта и модернизации инженерных сетей, 25 из которых относятся к социально-культурной сфере.

Четыре программы связаны с ремонтом образовательных учреждений. На их реализацию выделено более 4 млрд рублей. Отремонтировано 86 детсадов из 87, 15 ресурсных центров из 17, два учебных корпуса и общежития из трех.

Две программы предусматривают капремонт учреждений здравоохранения. Финансирование — 1,8 млрд рублей. Отремонтировано девять стационаров из 15, семь объектов здравоохранения из восьми.

Семь программ связаны с ремонтом объектов сельского хозяйства. Финансирование — 1,4 млрд рублей. Две из них полностью завершены: по ремонту зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, а также конеферм.

По программе капремонта подростковых клубов отремонтировано 14 объектов из 16. Еще две программы, касающиеся сферы молодежной политики завершены.

Из шести социальных программ капремонта завершены три. Работы прошли на двух объектах МВД по РТ из трех, восьми зданиях Росгвардии из 14 и 34-х объектах социального обслуживания из 37.

Из пяти программ модернизации инженерных систем завершены четыре. 21 объект из 27 приведен в порядок.

Работы по оставшимся объектам планируют завершить до 20-х чисел декабря.