По договорённости Собянина и Магдеева в Челны прибыли 37 автобусов

По договорённости мэра Москвы Сергея Собянина и мэра Челнов Наиля Магдеева в автоград на безвозмездной основе прибыли 37 автобусов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Известно, что колонна бело-зеленых «ЛИАЗов» ранее составляла основу «Мосгортранса». Затем в связи с постепенным переходом на электробусы технику начали списывать. Однако после, по информации агентства, Москва решила сделать Челнам новогодний подарок.

Сейчас полученные «ЛИАЗы» проходят технический осмотр. Позже, когда автобусы будут поставлены на учет, их передадут в эксплуатацию частным перевозчикам на правах аренды за символическую плату.

Курсировать они будут по основным маршрутам города в начале следующего года.