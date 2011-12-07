Суд заставил челнинку погасить долги за «коммуналку», которые копились 4 года

Долг женщины успел перевалить за 251 тысячу рублей.

В Набережных Челнах суд рассмотрел иск по задолженности местной жительницы по оплате предоставленных коммунальных услуг. Женщина не вносила платежи с декабря 2015 года по октябрь 2019 года. За это время задолженность составила более 251 тысячи рублей.

На заседании женщина не оспорила иск управляющей компании и не предоставила иных расчетов. На основании этого суд счел требование законным, теперь челнинке предстоит погасить задолженность, сообщает пресс-служба городского суда.