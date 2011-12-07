В 2020 году в Казани достроят завод по обработке осадка сточных вод

Завод по обработке осадка сточных вод в Казани достроят в 2020 году. Об этом Рустам Минниханов заявил на заседании очередной сессии казгордумы.

Также в течение этого года приостановят эксплуатацию иловых полей и проведут анализ технологий по их рекультивации, а также создадут рекреационную зону на берегу Волги.

Также правительство планирует начать перерабатывать пластиковые бутылки в скамейки, урны и иные архитектурные формы, озеленить бывшую Самосыровскую свалку — высадить здесь деревья и кустарника.

Напомним, строительство цеха по термической обработке илового осадка на территории очистных сооружений ведется с начала 2019 года. В проект вложили 1,5 млрд рублей. Общая площадь завода составит 1,5 тыс. кв. метров.