В Татарстане в апреле ограничат движение большегрузов по региональным дорогам

С 1 по 30 апреля на дорогах Татарстана вводится ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

«Весной вводится ограничение движения путем снижения на автомобильных дорогах допустимой осевой нагрузки. Для автодорог Татарстана разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось», — сказано в сообщении.

Данные меры предпринимаются в связи с переувлажнением основания дорожной одежды весной, что сказывается на прочности дорог.

В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие пассажирские автобусные перевозки, перевозки продуктов, животных, медикаментов, семенного фонда, удобрений. Также ограничения не касаются транспорта средней грузоподъемностью 16 тонн, который перевозит топливо, мусор или груз, необходимый для ликвидации ЧС.

Список дорог, на которых введено ограничение движения, опубликован на сайте миндортранса в разделе «Деятельность».