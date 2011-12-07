В Татарстане ввели в эксплуатацию 19% жилья от плана

В республике ввели в эксплуатацию 568,1 тыс. кв. м. жилья, что составляет 19% от плана на 2020 год. Такие данные привел на субботнем совещании в Доме Правительства РТ глава минстроя РТ Фарит Ханифов.

Так, в 2020 году по инвестиционной программе ЖФ РТ планируется ввести в использование 130 домов на 4470 квартир. На данный момент сданы 11 домов, еще в 26 домах скоро закончатся ремонтно-строительные работы. По программе многоквартирного строительства в эксплуатации находятся 38 домов из 177 (1 млн 317,3 тыс. кв. м.), а по программе индивидуального жилищного строительства — 2209 из 10,68 тыс. домов.

Министр также отметил, что в этом году планируется улучшить жилищные условия 728 семей в рамках программы господдержки и заселить 58 помещений для детей-сирот. 47 молодых семей обеспечат жильем, 46 многодетных семей получат сертификаты на приобретение жилья.