Чем может удивить туристов Алексеевский район: Фестиваль колокольного звона, Билярское городище, экоферма и многое другое

Алексеевский район присоединился к программе «1001 удовольствие за выходные». Району есть чем удивить даже заядлых путешественников. Это идеальный маршрут для семейных поездок с детьми.

Колокольный звон и традиции ткацкого промысла

Путешествие начинается в поселке Алексеевское, которое было основано в начале XVIII века. В музее родного края можно подробно узнать об истории района, его людях.

Один из уникальных экспонатов — скульптурное изображение головы человека, сделанное примерно 4 — 4,5 тысячи лет назад. Ученые предполагают, что древний художник вытесал из камня образ какого-то языческого божества.

Рады гостям и на Алексеевской фабрике художественного ткачества. Давние традиции местного прядильно-ткацкого промысла сохранились до сих пор, и туристы могут своими глазами увидеть, как ткали в прошлые века.

— Предприятие прошло через все сложные периоды и смогло выжить. Многое изменилось в производстве. У нас есть швейный цех, оснащенный современным оборудованием, но есть и ткацкие станки с педалями, которые приводят в движение ногами, — рассказала директор фабрики Елизавета Терентьева.

В самом центре Алексеевского — величественный Воскресенский храм. Он построен в начале XXI века. Мы побывали в нижнем, верхнем храмах и даже поднялись на звонницу из 12 колоколов: трех зазвонных (трельных) весом от 6 до 16 кг, шести средних — от 36 до 340 кг, трех благовестников — от 660 до 3300 кг. Не случайно именно здесь ежегодно проводится фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны», на который собираются лучшие звонари из городов России и ближнего зарубежья.

Покататься на лошадях и подружиться со страусами

Из Алексеевского наша дорога лежит в легендарный средневековый город Биляр. По пути сделали несколько остановок.

Первая — у бывшей деревни Бутлеровка, которая принадлежала роду Бутлеровых. Здесь жил и похоронен Александр Михайлович Бутлеров, основатель российской школы органической химии. С 1860 по 1863 год он был ректором Императорского Казанского университета. Бутлерова уважительно называли барин-лекарь. Он принимал крестьян, давал им бесплатно лекарства. Самые предприимчивые отвозили эти лекарства на ярмарку, чтобы продать. Над могилой всемирно известного ученого возведена часовня.

А буквально в трех километрах от Бутлеровки усадьба, принадлежавшая другому великому химику — Александру Арбузову. В его фамильном доме открыт дом-музей.

Вторая остановка уже в Билярске, у конюшни. Здесь можно не только посмотреть на красивых лошадей разных пород, покормить их, но и совершить конную прогулку в сопровождении опытного инструктора.

Еще несколько минут езды — и мы на семейной экоферме, которую организовали Айдар и Наталья Зинатуллины.

— Раньше мы разводили и уток, и кур, и гусей, и индюков. Увидели по телевизору репортаж со страусиной фермы и загорелись этой идеей. Изучали материалы в интернете, побывали на страусиных фермах в Татарстане. Оказалось, страусы не такие привередливые в содержании. Руководство района поддержало нас, помогло с оформлением земли под экоферму для развития агротуризма. Сейчас у нас есть африканские и австралийские страусы. Мы купили их в Самарской области. Они пока еще маленькие — им по два года. Потомства от них можно ждать года через полтора-два, — рассказала фермер Наталья.

Кроме страусов на экоферме обитают павлины, фазаны, китайские шелковые куры, кролики, очаровательные нубийские козлята, которые ни на шаг не отходят от гостей. Радость и детям, и взрослым!

В Билярское городище и к «Святому ключу»

В программе тура есть экскурсия по Билярскому городищу — столице Волжско-Камской Булгарии (X в. — 1236 г.). Это уникальный памятник федерального значения. Директор Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров рассказал, что в Средние века Биляр был самым большим городом в Восточной Европе. Его площадь достигала 700 га. В древнерусских летописях он именовался «Великий город». До сегодняшнего дня здесь сохранились элементы укрепления в виде вала и рва протяженностью около 11 км, остатки двухзального комплекса дворцовой мечети, караван-сарая, жилого здания (дома феодала), кирпичной бани, колодца.

Гостей ждет увлекательная прогулка еще по одной туристической жемчужине района — к легендарному урочищу «Святой ключ». Место силы расположено у подножия горы Хуҗалар, это языческое святилище, где приносились жертвы верховному божеству древнебулгарского пантеона Тенгри. Источник издревле почитался не только язычниками, но и мусульманами, и христианами. «Святой ключ» и святилище на вершине горы были реконструированы в 1997 году.

Место это овеяно легендами. Одна из них гласит, что во время нашествия врага 40 девушек носили на гору камни и построили там крепость. Они мужественно оборонялись, но погибли и превратились в журавлей. На горе и был установлен Черный камень в память о героинях. По преданию, если обойти Черный камень несколько раз и загадать заветное желание, оно непременно сбудется. Чтобы подняться на гору, нужно преодолеть 444 ступени.

После того как желание загадано, можно спуститься к «Святому ключу», отдохнуть в уютных беседках и угоститься чаем из настоящего самовара, набрать целебной воды из источника, сделать красивые фотографии на память.

Жаль только, что двух дней, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями Алексеевского района, явно недостаточно. Это замечательный повод вернуться сюда снова.