Полиция РТ помогла отрезавшему палец татарстанцу добраться до больницы

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Сотрудники ГИБДД доставили в больницу молодого мужчину, что при работе отрезал себе палец.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, повредил фалангу указательного пальца правой руки 26-летний житель Арского района во время проведения хозяйственных работ.
К счастью для мужчины, неподалеку находился патруль ГИБДД. Разобравшись в ситуации, полицейские доставили пострадавшего на патрульном автомобиле с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.