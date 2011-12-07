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Полиция РТ помогла отрезавшему палец татарстанцу добраться до больницы

Житель Арского района отрезал фалангу пальца при проведении хозяйственных работ.

Сотрудники ГИБДД доставили в больницу молодого мужчину, что при работе отрезал себе палец.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, повредил фалангу указательного пальца правой руки 26-летний житель Арского района во время проведения хозяйственных работ.

К счастью для мужчины, неподалеку находился патруль ГИБДД. Разобравшись в ситуации, полицейские доставили пострадавшего на патрульном автомобиле с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

КВ
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