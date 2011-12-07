В Набережных Челнах установили зарядную станцию для электромобилей

В Набережных Челнах появилась зарядная станция для электромобилей от петербургской фирмы Portal Energy. Об этом сообщил в Instagram-аккаунте представитель компании Пётр Мовчан, который приехал в автоград на электроавтомобиле Tesla.

Он рассказал, что установили станцию на территории отеля Open City, хотя сначала планировали сделать это в другом месте.

«Нас ведёт большая миссия — мы искренне хотим изменить транспортную отрасль как можно скорее, ведь воздух в городах уже практически непригоден для дыхания», — отметил Мовчан.

Он добавил, что возможность владения электромобилем улучшит качество жизни в городе и повысит благосостояние семей. По его словам, стоимость подзарядки составит от 6 до 10 рублей за 1 киловатт. Расход на 100 км будет составлять 15-18 киловатт.