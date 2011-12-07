В Татарстане ужесточили правила сдачи теоретического экзамена на права

В Татарстане кандидатов на получение прав перед тестовым экзаменом будут снимать на видео, а на вопросы они будут отвечать в специальных очках, сообщает ИА «Татар-информ».

«Весь процесс отображается на экране монитора, расположенного в месте ожидания граждан, а также выводится на рабочие места профильных отделов Управления Госавтоинспекции», — сказал заместитель начальника управления Алексей Пономарев.

Сообщается, что новые меры предпринимаются для того, чтобы у кандидатов не было возможности обмануть комиссию. Экзаменуемых будут снимать на фото и видео. Также кандидаты будут сдавать теорию в специальных очках, в которых будут отображаться вопросы на мониторе. Так невозможно будет сфотографировать вопрос и как-то передать о нём информацию.

Отмечается, что уже 89 казанцев прошли экзамен в новом формате, 69 из которых сдали его успешно.