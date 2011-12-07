За последние полгода приставы арестовали 318 автомобилей должников по налогам

По результатам рейдов в 2021 году выявлено и задержано 318 транспортных средств должников по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по РТ.

За прошедшую неделю приставами было выявлено и задержано 30 автомобилей должников, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся исполнительные производства на сумму долга 1 млн. рублей.

Так, после задержания 26 из них погасили свои задолженности в полном объеме, а машины четырех других налогонеплательщиков поместили на специализированные стоянки.

В ведомстве отметили, что после увеличении количества проводимых рейдов в республике возросла их результативность.