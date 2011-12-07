Капремонт в челнинском ДК «Энергетик» планируют закончить к сентябрю

Капремонт в ДК «Энергетик» в Набережных Челнах планируют полностью завершить к сентябрю. На данный момент объем выполненных работ составляет 80%, сообщила директор ДК Гульзада Рзаева.

«К сентябрю объект сдадут», — уточнила она.

Здание ДК «Энергетик» построено в 1973 году. С тех пор объект частично реставрировали.

На капремонт ДК из республиканского бюджета было выделено 334 млн рублей. Финансирование проводилось в два этапа.

На первом этапе работ были обновлены инженерные сети, в том числе вентиляционная система.

В этом году рабочие занимаются ремонтом помещений: полностью сменили пол, освежили отделку, реконструировали большой зал и сцену.

«На заре строительства автогиганта кто только не приезжал к нам — Высоцкий, Зыкина, звезды кино и театра. Но за полвека многое изменилось, здания с концертным залами обветшали и уже не отвечают современным требованиям. Реконструкция ДК «Энергетик» должна как-то восполнить этот пробел», — отметила руководитель ДК.

Она также уточнила, что единственное, на что не хватило средств — это на обновление мебели.