Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Автолюбители РТ могут узнать о своих штрафах за ПДД, подписавшись на рассылку от Госуслуг

Получить копию постановления водители смогут в личном кабинете портала.

Татарстанцы могут узнать о своих штрафах за нарушение ПДД, подписавшись на рассылку от Госуслуг.

Получить копию постановления и оплатить штраф с 50-процентной скидкой водители смогут в личном кабинете портала. Для этого необходимо авторизоваться на сайте, перейти в раздел «Услуги ГИБДД» и выбрать подраздел «Подписка на электронные постановления». Далее перед пользователем появится форма заявки, в которой нужно будет подтвердить свое согласие на получение постановлений в электронном виде.

На сегодняшний день такой возможностью воспользовались более 95 тыс. жителей республики. 

КВ
Лента новостей