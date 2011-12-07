Автолюбители РТ могут узнать о своих штрафах за ПДД, подписавшись на рассылку от Госуслуг

Татарстанцы могут узнать о своих штрафах за нарушение ПДД, подписавшись на рассылку от Госуслуг.

Получить копию постановления и оплатить штраф с 50-процентной скидкой водители смогут в личном кабинете портала. Для этого необходимо авторизоваться на сайте, перейти в раздел «Услуги ГИБДД» и выбрать подраздел «Подписка на электронные постановления». Далее перед пользователем появится форма заявки, в которой нужно будет подтвердить свое согласие на получение постановлений в электронном виде.

На сегодняшний день такой возможностью воспользовались более 95 тыс. жителей республики.