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Бюджетники Татарстана за первое полугодие 2021 года заработали более 11 млрд рублей

Численность работников муниципальных учреждений РТ составила 37 558 человек.

Бюджетники Татарстана за первое полугодие 2021 года получили зарплат более чем на 11 млрд рублей. Такие данные приводит Финансовое управление исполнительного комитета Казани. Сборник документов опубликован на сайте мэрии.

В целом, 1 664 муниципальных служащих за первые полгода получили 649 371 человек, что равняется 65 тыс. рублей на одного служащего.

А на зарплаты муниципальных работников, которых в республике 37 558 человек, было потрачено 10 629 081 рублей с января по июнь включительно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане долги по зарплате уменьшились на 1,4 миллиона рублей.

КВ
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