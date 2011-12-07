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Диагноз COVID-19 поставили 52 татарстанцам

Всего выздоровело 21 165 человек, 49 из них за минувшие сутки.

В Татарстане по состоянию на 29 июля текущего года зарегистрировано 23 823 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 52 новых случая. Вылечились за сутки 49 татарстанцев, всего переболели 21 165 человек. Вакцинацию прошли 801 857 жителей республики, из них вторую дозу получили – 578 905.  

Напомним, сделать прививку от коронавируса казанцы теперь могут и в банке. Еще один пункт вакцинации открылся в здании гостиницы «Татарстан».

Также осуществить на нее запись можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
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