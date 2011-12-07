На антитеррористические мероприятия в Челнах потратят 219 млн рублей

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В Набережных Челнах обсудят внесение изменений в городской бюджет. Об этом пишут «Челнинские известия».
Так, самые большие траты из бюджета республики хотят выделить на проведение антитеррористических мероприятий и на доплату отраслевым специалистам в рамках «майских указов» — 219,9 млн рублей и 193,7 млн. рублей соответственно.
На возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров предприятию «Электротранспорт» и на проведение капремонта коммунальной техники планируется выделять еще 136,1 млн рублей.
Также предложено выделить 2,9 млн рублей для мероприятий, связанных со спортом.