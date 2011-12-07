На антитеррористические мероприятия в Челнах потратят 219 млн рублей

В Набережных Челнах обсудят внесение изменений в городской бюджет. Об этом пишут «Челнинские известия».

Так, самые большие траты из бюджета республики хотят выделить на проведение антитеррористических мероприятий и на доплату отраслевым специалистам в рамках «майских указов» — 219,9 млн рублей и 193,7 млн. рублей соответственно.

На возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров предприятию «Электротранспорт» и на проведение капремонта коммунальной техники планируется выделять еще 136,1 млн рублей.

Также предложено выделить 2,9 млн рублей для мероприятий, связанных со спортом.