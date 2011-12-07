На трассах РТ камеры зафиксировали 12 тыс. непристегнутых водителей

Вот уже месяц в Татарстане функционируют установленные 1 июля дорожные камеры. За это время свои штрафы за непристегнутые ремни безопасности успели получить двенадцать тысяч автомобилистов.

На сегодняшний день в республике действуют две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург.

В ГИБДД Татарстана подчеркнули, что за не пристегнутый ремень предусмотрено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.