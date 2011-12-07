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На трассах РТ камеры зафиксировали 12 тыс. непристегнутых водителей

За не пристёгнутые ремни безопасности водители получили штрафы в размере одной тысячи рублей.

Вот уже месяц в Татарстане функционируют установленные 1 июля дорожные камеры. За это время свои штрафы за непристегнутые ремни безопасности успели получить двенадцать тысяч автомобилистов.

На сегодняшний день в республике действуют две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург.

В ГИБДД Татарстана подчеркнули, что за не пристегнутый ремень предусмотрено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

КВ
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