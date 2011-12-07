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Постановление о вакцинации в Татарстане выдано 240 предприятиям

Такая мера была принята в связи с появившимися очагами заболевания COVID-19.

Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что постановления о вакцинации выдали 240 татарстанским предприятиям.

По ее словам, такая мера была принята в связи с появившимися очагами заболевания COVID-19 в организациях. При этом их руководители обязаны отчитаться о проведении вакцинации. Если по истечению указанных сроков ведомство не получит от них ответ, то предприятиям может грозить штраф от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до трех месяцев суток. 

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